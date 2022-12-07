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12:07, 7 декабря 2022Моя страна

В Тюменской области создали новый заказник для лосей

В Тюменской области создали заказник «Североболотный» для сохранения популяции лосей

Фото: Andrei Kamenev / Globallookpress.com

Новый заказник для лосей «Североболотный» создан в Вагайском районе Тюменской области для сохранения популяции животных. Об этом сообщается на сайте Госохотдепартамента региона.

На территории заказника площадью более 178 тысяч гектаров происходит ежегодная зимняя и весенняя миграция лося. На отдельных участках заказника часть популяции лося производит отел.

На территории заказника расположены и токовища глухаря и тетерева. Также здесь обитают белая куропатка и рябчик. Кроме того, в заказнике обнаружено место постоянного гнездования орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу Тюменской области.

Отмечается, что «Североболотный» обладает высокой природоохранной ценностью, которая объясняется наличием на его территории локалитетов редких видов сосудистых растений, мхов, лишайников, грибов, позвоночных животных, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Тюменской области.

Для сохранения уникальной экосистемы на территории установлен режим особой охраны. Так, в его границах запрещены охота, нахождение с оружием, собаками охотничьих пород, проведение рубок, размещение отходов всех видов и любая деятельность, которая может негативно сказаться на природном объекте.

Ранее в заповеднике «Костомукшский» в Карелии фотоловушка засняла недовольного лося. Это произошло, когда лось вышел к так называемому почтовому дереву — ели, о которую чешутся медведи, чтобы оставить свой запах-информацию для других животных.

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Алина Гончарова
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