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12:48, 3 ноября 2022Моя страна

В карельском заповеднике засняли недовольного лося

В заповеднике «Костомукшский» в Карелии фотоловушка засняла недовольного лося

В заповеднике «Костомукшский» в Карелии фотоловушка засняла недовольного лося. Видеозапись появилась в сообществе заповедника во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что лось вышел к так называемому почтовому дереву — ели, о которую чешутся медведи, чтобы оставить свой запах-информацию для других животных.

«Видимо, полученное "письмо" лесному великану не понравилось. Неопределенно хмыкнув, он удалился в темноту», — написали сотрудники заповедника.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Зигальга» в Челябинской области засняли на видео стаю волков, которая вышла на охоту. В нацпарке предположили, что на видео попала семья волков во главе с родителями. Взрослые особи сейчас обучают молодых, чтобы те смогли применить новые навыки зимой.

Сергей Истомин
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