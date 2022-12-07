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05:30, 7 декабря 2022Путешествия

Россиянка побывала в Ессентуках и назвала отдых «ностальгическим» по СССР

Читательница «Тонкостей туризма» побывала в Ессентуках и восхитилась интерьерами санатория

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российская туристка побывала на отдыхе в санатории Ессентуков и осталась в восторге от качества лечения. Впечатлениями от поездки и от курортного города она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Путешественница раскрыла, что двухнедельный тур на двоих с санаторно-курортным лечением обошелся в 130 тысяч рублей. В стоимость также было включено трехразовое питание. Приятной неожиданностью туристка назвала комфортабельный номер — она призналась, что «он был совсем не таким, как себе представляешь». Также ее удивила инфраструктура санатория: на небольшой территории росли ели, а также был мини-зоопарк с кроликами и фазанами.

«Интерьеры основного корпуса и лечебного очень роскошные. Потрясающая мебель, залы с колоннами, мозаичные панно времен СССР — ностальгично. Процедуры очень качественные, персонал — профессионалы своего дела», — восхитилась читательница портала.

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Кроме того, россиянку порадовало питание на шведском столе — по пятницам и субботам на ужин предлагали вино, а в промежутках между приемами пищи работал кафетерий.

«Ессентуки — потрясающе красивый, ухоженный и чистый город. Приветливые местные жители, большой выбор экскурсий. В самом городе тоже много достопримечательностей и мест для прогулок», — добавила она.

Ранее в сентябре российская туристка дала несколько рекомендаций по отдыху на курортах Кавказских Минеральных Вод. Так, она посоветовала брать машину напрокат, чтобы «в комфортном режиме осмотреть все достопримечательности», а также не стеснятся просить скидку у продавцов.

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Дарья Рыбак
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