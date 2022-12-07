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18:52, 7 декабря 2022Россия

Путин высказался об идее возвращения смертной казни

Президент РФ Путин заявил, что его позиция против возращения смертной казни не поменялась

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что его позиция против возращения в стране наказания в виде смертной казни не поменялась. Об этом глава государства высказался на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает в среду, 7 декабря, ТАСС.

Глава государства сослался на мнение председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который отметил, что для этого придется поменять конституцию.

«Поэтому моя позиция не поменялась», — пояснил президент.

Игорь Дмитров
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