Путин поручил Генпрокуратуре закрыть возбужденные Украиной политические дела

Президент России поручил Генпрокуратуре прекратить политические дела, заведенные Украиной

Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре прекратить уголовные дела, которые были возбуждены по политическим статьям против жителей Донбасса при украинской власти, передает РИА Новости со встречи главы государства с членами Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России.

По его словам, нужно «положить этому конец» за отсутствием состава преступления. Вопрос должен быть решен в ближайшее время.

Ранее 7 декабря глава государства заявил, что его позиция против возвращения в стране наказания в виде смертной казни не поменялась.