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19:50, 7 декабря 2022Силовые структуры

Путин поручил Генпрокуратуре закрыть возбужденные Украиной политические дела

Президент России поручил Генпрокуратуре прекратить политические дела, заведенные Украиной
Начало событий в новости Путин высказался об идее возвращения смертной казни

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре прекратить уголовные дела, которые были возбуждены по политическим статьям против жителей Донбасса при украинской власти, передает РИА Новости со встречи главы государства с членами Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России.

По его словам, нужно «положить этому конец» за отсутствием состава преступления. Вопрос должен быть решен в ближайшее время.

Ранее 7 декабря глава государства заявил, что его позиция против возвращения в стране наказания в виде смертной казни не поменялась.

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Любовь Ширижик
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