В Конституционном суде не увидели повода возвращать смертную казнь в России

Глава Конституционного суда Зорькин не увидел повода возвращать смертную казнь в России

Напряженные времена и выход России из Совета Европы — не повод возобновлять в стране смертную казнь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина.

С таким заявлением он выступил на Х Всероссийском съезде судей. Зорькин отметил, что повышенная напряженность конкретного периода истории не должна служить поводом для создания «неоправданного перевеса в сторону суровости». Обществу, на его взгляд, напротив, нужно демонстрировать гуманистический характер российского права, привнося в жизнь людей добро, человеколюбие и гуманизм.

Зорькин напомнил, что власти РФ поддерживали многие документы о моратории на смертную казнь. «При таких обстоятельствах очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России», — полагает глава Конституционного суда. Он также отметил, что для возвращения такой меры наказания в стране следовало бы принять новую Конституцию.

Ранее о возможной отмене моратория на смертную казнь высказался зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он заявил, что Конституция РФ позволяет при необходимости преодолеть мораторий при изменении правовых позиций Конституционного суда.

Затем этот вопрос прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В начале ноября он заверил, что дискуссий по поводу возвращения этой меры наказания в Кремле не ведется.