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15:04, 2 ноября 2022Россия

Медведев допустил возвращение в России смертной казни

Медведев: мораторий на смертную казнь можно преодолеть при изменении позиций КС

Фото: Sputnik / Reuters

Мораторий на смертную казнь можно преодолеть в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это допустил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, в настоящее время в России действует мораторий на смертную казнь. «Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии)», — подчеркнул Медведев.

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Сергей Истомин
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