В Госдуме захотели обратиться к Путину с вопросом о смертной казни

Депутат Затулин предложил обратиться к Путину по поводу восстановления смертной казни

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин предложил обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о восстановлении смертной казни в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для возобновления консультаций о введении высшей меры наказания послужила стрельба в школе в Ижевске, в результате которой погибли 17 человек, включая 11 детей в возрасте от 7 до 12 лет. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил агентству, что в Кремле не проводится обсуждений о снятии моратория на смертную казнь.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Затулину подготовить протокольное поручение по данному вопросу, которое рассмотрят по регламенту. Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявлял, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменен только с принятием новой Конституции.

Утром 26 сентября выпускник школы №88 в Ижевске ворвался в здание учебного заведения и открыл стрельбу. Погибли 17 человек, 24 человека, в том числе 22 школьника от 7 до 16 лет, госпитализировали с огнестрельными ранениями и другими травмами.

