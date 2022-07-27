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В Совфеде назвали условие отмены моратория на смертную казнь

Клишас назвал принятие новой Конституции условием отмены моратория на смертную казнь

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Мораторий на смертную казнь в России может быть отменен только с принятием новой Конституции. Такое условие назвал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, пишет РИА Новости.

В феврале заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что после приостановки членства страны в Совете Европы возможно возвращение смертной казни. Он также напомнил, что смертная казнь активно применяется в США и Китае.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что позиция властей о возможном возвращении смертной казни в России не менялась. Он подчеркнул, что ситуация де-факто и де-юре остается той же.

Смертная казнь не выносится и не исполняется в России с 16 апреля 1997 года. Последним казненным преступником является Сергей Головкин, который признан судом виновным в 40 эпизодах насилия в отношении детей. Его казнили 2 августа 1996 года.

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Сергей Истомин
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