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Кремль ответил на вопрос о возможном возвращении смертной казни в России

Песков заявил об отсутствии в повестке Кремля вопроса о снятии моратория на смертную казнь

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вопрос об отмене в России моратория на смертную казнь отсутствует в повестке Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, что позиция властей о возможном возвращении смертной казни в России не менялась. Песков подчеркнул, что ситуация де-факто и де-юре остается той же.

«Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Накануне депутат Госдумы Юрий Синельщиков в разговоре с «Лентой.ру» сообщил об отсутствии правовых преград для возвращения смертной казни.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий допустил отмену моратория на смертную казнь в России.

По его словам, с выходом России из Совета Европы (СЕ) вопрос об отмене моратория на смертную казнь звучит все чаще. За время членства страны в СЕ Москва так и не ратифицировала 6-й Протокол к Европейской конвенции по правам человека, предусматривающий отмену моратория на исполнение высшей меры наказания, отметил Слуцкий.

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Анна Щербакова
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