В Госдуме не увидели правовых препятствий для возвращения смертной казни

Депутат Синельщиков заявил об отсутствии правовых преград для возвращения смертной казни

Мораторий на смертную казнь в России не действует после появления суда присяжных во всех российских регионах, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что правовых препятствий для высшей меры наказания в стране нет.

Разрешена ли сейчас смертная казнь в России?

По словам депутата, сейчас в России отсутствуют основания для приведения в действие высшей меры наказания.

«Моратория на смертную казнь у нас в стране нет. Закон может действовать, в Уголовном кодексе эта норма существует, ряд статей предусматривает такую ответственность, в общей части Уголовного кодекса это предусмотрено, в Конституции это тоже предусмотрено как исключительная мера», — сказал он.

Мораторий существовал когда-то давно, когда его вводил Конституционный суд. Он его вводил для того, чтобы во всех субъектах были введены суды присяжных, ибо Конституция говорит, что в условиях существования суда присяжных смертная казнь существовать может. Теперь суды присяжных введены во всех регионах, последней была Чечня, поэтому закончился мораторий, смертная казнь может применяться Юрий Синельщиков депутат Госдумы

Согласно 20 статье Конституции Российской Федерации, смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления. При этом обвиняемому должно быть предоставлено право на рассмотрение дела судом присяжных.

В 1996 году президент России Борис Ельцин издал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни. Такое решение было принято в связи с вхождением России в Совет Европы (СЕ) — страны члены-организации должны исполнять Европейскую конвенцию по правам человека, один из протоколов которой отменяет смертную казнь. В 1997 году Россия подписала документ, но не ратифицировала его.

Почему в России не казнят?

Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. После введения моратория суды все же имели право выносить такие приговоры, но казнь заменялась пожизненным заключением, отметил Синельщиков. Сейчас, по его утверждению, достаточно президентского указа, чтобы возобновить такую практику.

Никаких правовых препятствий нет, есть только препятствия организационные, но это все восстанавливается Юрий Синельщиков депутат Госдумы

«Никаких законов не нужно. Референдум можно проводить по любым вопросам, нужно или нет — я не готов сказать. Для того, чтобы этот закон работал, нет только камер, где бы приводили приговоры в исполнение, и, как я их условно назову, палачей. Чтобы это восстановить, нужен, наверное, указ президента и все», — сказал он.

Решение Конституционного суда

2 февраля 1999 года Конституционный суд России вынес постановление, в котором признал неконституционной возможность вынесения смертных приговоров при отсутствии судов присяжных во всех регионах страны. 1 января 2010 года суд присяжных появился в последнем российском регионе — Чеченской республике. В беседе с «Лентой.ру» юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов рассказал, что в связи с этим возникла дискуссия в среде правоведов.

«Когда президент Ельцин ввел мораторий на смертную казнь, это было одним из условий для вступления в Совет Европы и вступления под юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Учитывая то обстоятельство, что Россия вышла из состава стран участниц Совета Европы, с одной стороны, нет никаких препятствий, чтобы указанный мораторий был отменен. С другой стороны, правоведы указывают, что в 2009 Конституционный суд (КС) уже выносил постановление относительно смертной казни, и указал тогда прямо, что, единожды отменяя смертную казнь, по смыслу Конституции РФ нельзя возвращать ее, поскольку это ухудшает положение человека и гражданина», — напомнил он.

Создалась юридическая коллизия: с одной стороны, никаких внутрироссийских законодательных препятствий для вынесения судами приговоров по смертной казни нет, но есть постановление Конституционного суда, которое в 2009 году этот вопрос закрыло Артур Айрапетов юрист

По словам Артура Айрапетова, некоторые юристы полагают, что изменить эту ситуацию можно путем референдума, потому что меняется вторая глава Конституции, в которую можно внести поправки только путем всенародного голосования.

«Для чистоты эксперимента, если наши законодатели и дискуссия в обществе придут к выводу, что смертную казнь нужно применять, то для юридической чистоты, на мой взгляд, чтобы не проводить референдум, вопрос можно передать на рассмотрение Конституционного суда. Он абсолютно уполномочен с учетом новых реалий и изменений в законе пересмотреть свое постановление от 2009 года и принять решение о том, что суды могут выносить такие приговоры», — заключил он.

1 июня лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что вопрос отмены моратория на смертную казнь в России можно вынести на референдум.