Опубликованы последние данные о погибших и пострадавших после стрельбы в Ижевске

Число пострадавших после стрельбы в Ижевске увеличилось до 24, 17 человек погибли

Число пострадавших в результате стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 24, также 17 человек погибли. Последние данные опубликовал Telegran-канал SHOT.

Известно, что среди погибших 11 детей в возрасте от 7 до 12 лет. С огнестрельными ранениями и другими травмами в медицинских учреждениях оказались 24 человека, включая 22 школьников от 7 до 16 лет. Также канал опубликовал предварительные списки пострадавших и погибших с указанием данных, возраста и характера ранения.

Стрельба в ижевской школе № 88 произошла утром 26 сентября. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, уроженец Ижевска Артем Казанцев. По словам соседей, мужчина был замкнутым человеком, проживал с матерью и бабушкой. В квартире стрелявшего прошли обыски, были изъяты пять мобильных телефонов и компьютер, в котором он сохранил предсмертную записку.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в регионе трехдневный траур.