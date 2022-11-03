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13:05, 3 ноября 2022Россия

Кремль прокомментировал возможность отмены моратория на смертную казнь

Песков заявил, что в Кремле не ведется дискуссии о возвращении смертной казни
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / Reuters

В настоящее время дискуссии о возвращении смертной казни в Кремле не ведется. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил, что мораторий на смертную казнь можно преодолеть в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Он подчеркнул, что это вопрос выбора средств защиты интересов россиян, государства и общества.

Позже глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что возвращение смертной казни в России при действующей Конституции невозможно. «Такую позицию публично отстаивает председатель КС Валерий Зорькин», — написал Клишас.

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Сергей Истомин
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