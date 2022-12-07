69-я параллель
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17:55, 7 декабря 202269-я параллель

Появились неожиданные подробности первой русской полярной экспедиции

«Регион 29»: судно первой русской полярной экспедиции ходило под черными парусами

Фото: Public Domain / Wikimedia

Исследователи из Архангельска выявили неожиданные подробности первой русской полярной экспедиции Георгия Седова. Знаменитое судно «Святой мученик Фока», на котором экипаж отправился к Северному полюсу, ходило под парусами черного цвета, сообщает агентство «Регион 29».

Корпус судна также был черным, что противоречит сложившимся представлениям — на всех музейных моделях и паруса, и сама шхуна изображаются светлыми.

Новые детали стали известны после оцифровки коллекции цветных стеклянных диапозитивов участника легендарного путешествия Николая Пинегина, которую его вдова передала в архангельский Северный морской музей. В воссоздании снимков принял участие фотограф Николай Гернет — по его утверждению, для оцифровки диапозитивов, восстановления кадров и описания технологии съемки пришлось изучить около 20 тематических книг прошлого и позапрошлого веков.

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«При оцифровке мы хотели сохранить на них все царапинки, трещинки, чтобы без всякой ретуши люди увидели их максимально естественное качество, но при этом могли еще и рассмотреть все в деталях», — отметил Гернет. Оцифрованные снимки стали основой для книги «Долгая выдержка», в которой описывается экспедиция Седова и история освоения Арктики.

Первая русская экспедиция к Северному полюсу стартовала 27 августа 1912 года и продлилась два года. В ходе экспедиции были получены важные наблюдения о дрейфе льдов, течениях, арктической погоде и климате, на карту была нанесена северная часть Новой Земли.

Ранее сообщалось, что самой высокой точке островной российской Арктики вернут название, утерянное в начале XX века. Благодаря историческому расследованию полковника Сергея Чуркина выяснилось, что гора СГЭ, получившая свое название в честь Северной гидрографической экспедиции, была нанесена на карту позапрошлого века под другим топонимом.

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Варвара Родикова
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