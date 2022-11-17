Самой высокой точке островной российской Арктики вернут утерянное название

Самой высокой горе российской островной Арктики вернут название, утерянное в XX веке

Самой высокой точке островной российской Арктики вернут название, утерянное в начале XX века. Такое решение было принято на сессии Архангельского областного собрания депутатов, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).

Речь идет о переименовании горы СГЭ — такое название она получила в 1958 году в честь Северной гидрографической экспедиции, которая на протяжении нескольких десятилетий исследовала Север и внесла большой вклад в изучение арктических территорий. На тот момент гора считалась безымянной, однако в 2021 году полковник Сергей Чуркин — научный руководитель совместной экспедиции РГО и ВМФ «Главный фасад России» — опубликовал историческое расследование, в котором описал историю ее обнаружения и показал обозначение горы на карте, датированной 1828 годом.

Из опубликованных доказательств следует, что гору открыл русский путешественник и основатель РГО Федор Литке. В его дневнике нашли запись, согласно которой в августе 1822 года команда брига «Новая Земля» под его руководством достигла крайнего участка суши, увиденного моряками в более ранней экспедиции.

«Она названа горою Крузенштерна — имя столь славное в ученом свете, столь же драгоценное для всех, умеющих ценить достоинства, соединенные с благородством души», — написал Литке, приводя местоположение горы, которую позже обозначил на отчетной карте.

Описание возвышенности и карта с ней были опубликованы в 1828 году в книге, описывающей путешествие Литке. Позже, в 1828 году, она также упоминалась в обзорной карте Новой Земли, составленной по результатам экспедиции гидрографа Петра Пахтусова. Однако в 1843 году на карте, изданной Гидрографическим департаментом Морского министерства, местоположение горы Крузенштерна указано намного севернее предыдущего. Спустя несколько десятилетий департамент публикует еще одну карту, на которой гора возвращается в первоначальное место.

На картах Новой Земли, изданных в советское время, гора вовсе не обозначена — в гипсометрической карте, опубликованной в 1934 году, она не указана. С этого момента самая высокая точка архипелага становится безымянной и теряет присвоенное Крузенштерном название, несмотря на то, что на карте Советского Союза остается много топонимов, связанных с именем путешественника.

Инициатором возвращения утраченного названия в августе 2022 года выступил главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Николай Евменов. По его убеждению, речь идет о восстановлении исторической справедливости.

Старший научный сотрудник Института географии РАН Александр Хропов отметил, что гора Крузенштерна может появиться на картах нескоро — согласно закону «О наименованиях географических объектов», осуществление всех процедур, необходимых для смены названия, требует согласования с рядом законодательных органов. Окончательное решение примет российское правительство после экспертизы в Росреестре.

Иван Крузенштерн — мореплаватель, возглавивший первое русское кругосветное путешествие в 1803-1806 годах. Ученый провел множество океанологических и этнографических исследований, его именем названы 13 географических объектов в разных частях планеты.

Ранее сообщалось, что российский путешественник Федор Конюхов начал подготовку к трансарктическому путешествию. Россиянин намерен пройти путь по Арктике на собачьей упряжке.