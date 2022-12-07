Нацпарк в Бурятии показал записи фотоловушки с оживленного участка

Фотоловушка «Заповедного Подлеморья» засняла волка, лосиху, пенсионерку и медведя

В нацпарке «Заповедное Подлеморье» фотоловушка засняла несколько событий возле одного оживленного участка. Видеозапись опубликована в сообществе нацпарка во «ВКонтакте».

Первой в кадр фотоловушки попала косуля, которая пришла на солонец. Затем на то же место пришла лосиха с лосенком. Сзади к ним начал подходить волк, однако самка прогнала его, защищая детеныша. Обе записи были сделаны 14 июля 2022 года.

Судя по датам записи, через два дня, 16 июля, на том же месте оказался медведь. Он обнюхал пень и перевернул солонец лапой, после чего фрагмент записи с ним закончился.

В августе в том же месте проходила пенсионерка. Судя по тому, что в руках у нее был таз и она что-то искала под листьями, женщина, вероятно, пришла собирать грибы.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Земля леопарда», туристы, установившие фотоловушку, смогли заснять поющего дальневосточного леопарда. «Песня» хищника — это процесс вокализации, предупреждение для всех в округе. Таким образом леопард проявил поведение доминантного самца. На видео попал самец номер Leo 172M по кличке Академик.