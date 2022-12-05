«Поющий» леопард попал на видео в приморском нацпарке

Туристы засняли рык дальневосточного леопарда в национальном парке «Земля леопарда»

Туристам в национальном парке «Земля леопарда» удалось заснять «поющего» дальневосточного леопарда. Рык редкого хищника впервые попал на видео, которое публикует нацпарк в своем Telegram-канале.

Увидеть одного из леопардов, которых насчитывается немногим более 120, позволила фотоловушка. «Песня» хищника — это процесс вокализации, предупреждение для всех в округе. Таким образом леопард проявил поведение доминантного самца. На видео попал самец номер Leo 172M по имени Академик.

Автоматическая лесная камера была установлена туристами под руководством профессионального гида в рекреационной зоне нацпарка Антона Ганзевича. Фотоловушка стояла несколько месяцев, снимая жизнь животных. Помимо Академика, удалось снять пару харз (млекопитающие из рода куниц), зайца, барсука и дятла.

Ранее котенок дальневосточного леопарда Leo 260M, проходящий реабилитацию в нацпарке «Земля леопарда», поиграл с профессиональной камерой. Хищник сразу заинтересовался новой техникой: запрыгнул на камеру и проверил, устойчиво ли она закреплена на дереве.