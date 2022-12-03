Котенок леопарда из приморского нацпарка поиграл в оператора

Котенок леопарда из нацпарка Земля леопарда поиграл в оператора с профессиональной камерой

Котенок дальневосточного леопарда Leo 260M, проходящий реабилитацию в нацпарке «Земля леопарда», поиграл с профессиональной камерой. Видеозапись игр хищника опубликована в Telegram-канале нацпарка.

В учреждении пояснили, что в вольере к фотоловушкам, установленным для наблюдения за хищником, закрепили профессиональную камеру в защитном боксе. Леопард проявил к ней любопытство.

«Он сразу заинтересовался новой техникой: запрыгнул на камеру и проверил, устойчиво ли она закреплена на дереве. Ведь каждый оператор знает, что успех съемки может зависит от прочности креплений. Затем начинающий «кинематографист» осмотрел камеру сзади, словно проверял композицию кадра через видоискатель», — говорится в публикации.

Ранее нацпарк «Земля леопарда» показал «полет» Leo 260M — фотоловушка засняла его, когда он атаковал невидимую добычу. Сотрудники учреждения сообщили, что котенок находился в отличной физической форме и полон энергии, а такое поведение нормально для молодого и активного зверя.