Гастрономический фестиваль на Камчатке станет международным

В 2023 году «Гастрокэмп Камчатка» станет международным фестивалем

Фестиваль «Гастрокэмп Камчатка» обещают сделать в 2023 году международным. Об этом заявил председатель комитета по гастрономическому туризму Союза туриндустрии, вице-президент Всемирной организации винного туризма (GWTO) по региону Евразия Леонид Гелибтерман, пишет ТАСС.

По словам Гелибтермана, на Камчатке ведется работа с иностранными партнерами по созданию Центра тихоокеанской кухни. Фестиваль, который впервые прошел с 20 по 28 июня в Камчатском крае, в 2023 году также пройдет летом.

«В 2023 году в рамках Экологического форума состоится следующий [фестиваль] "Гастрокэмп", и он уже станет международным», — рассказал вGWTO в ходе презентации в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

В 2022 для «Гастрокэмпа Камчатка», который проходил в Камчатском крае при поддержке министерства туризма региона, команда шеф-поваров, кондитеров и барменов разрабатала рецептуру блюд и напитков для «Камчатского меню». После завершения проекта заведения общественного питания Камчатки получили в безвозмездное пользование 30 рецептов авторских блюд и девять напитков.

Ранее в декабре губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что тристический поток на Камчатку продолжает расти — в 2022 году полуостров посетили порядка 300 тысяч туристов.