На Камчатке стало больше туристов

Туристический поток на Камчатку за 2022 год составил порядка 300 тысяч человек

Туристический поток на Камчатку продолжает расти — в 2022 году полуостров посетили порядка 300 тысяч туристов. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, его цитирует «Интерфакс».

«В части туристического потока видим рост. В этом году мы оцениваем туристический поток около 300 тысяч человек», — заявил Солодов. Он отметил, что в этом году стало больше местных жителей, которые пользуются маршрутами и туристическими объектами региона. Уточняется, что в прошлом году власти насчитали 250 тысяч туристов.

Ранее в Камчатском крае до 2035 года захотели создать четыре всесезонных курорта. Об этом сообщила глава проектного офиса ООО «ПроГород» (структура ВЭБ.РФ — прим. «Ленты.ру») Ксения Титова. По ее словам, с правительством региона и муниципалитетами уже обсудили вопросы, касающиеся земельных участков, на которых будут размещены упомянутые курорты. Речь идет о ТРК «Зеленовские озерки», поселке Малки, а также участках вблизи поселка Козыревска и села Мильково.

Комментируя ситуацию с туризмом в регионе, губернатор края Владимир Солодов заявил, что на Камчатке развит экстремально-спортивный и научно-познавательный туризм.