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11:17, 7 декабря 2022Среда обитания

Названы округа Москвы с подорожавшими новостройками

Est-a-Tet: с начала года новостройки больше всего подорожали в Восточном АО

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С января по ноябрь 2022 года среди административных округов Старой Москвы жилье в новостройках больше всего подорожало в Восточном АО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Est-a-Tet.

В среднем за указанный период квадратный метр в новостройке стал стоить больше на 9,9 процента. В Восточном округе динамика достигла 30,4 процента. Округом с подорожавшими новостройками также назвали Центральный, где цены выросли на 26,5 процента. Топ-3 списка замкнул Юго-Восточный округ с динамикой в 21,8 процента.

Ниже в списке расположились Северо-Восточный и Северо-Западный округа — стоимость квадратного метра выросла на 17,7 процента и 15,8 процента соответственно. При этом в Западном округе показатель снизился — с начала года стоимость «квадрата» упала на 1,6 процента.

Ранее аналитики агентства «Бон Тон» выяснили, что по итогам октября 2022 года дешевле всего жилье бизнес-класса стоит в Юго-Восточном административном округе (АО) Москвы. Второе место занял Восточный округ, тройку лидеров замкнул Юго-Западный.

Нина Ташевская
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