Названы округа Москвы с самым дешевым жильем бизнес-класса

«Бон Тон»: дешевле всего жилье бизнес-класса стоит в Юго-Восточном округе Москвы

По итогам октября 2022 года дешевле всего жилье бизнес-класса стоит в Юго-Восточном административном округе (АО) Москвы. Локации столицы с наиболее доступными вариантами в среднем ценовом сегменте назвали аналитики агентства «Бон Тон» в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, один квадратный метр в таких квартирах стоит 380,7 тысячи рублей, подорожав в среднем на 13,8 процента за год. Второе место занимает Восточный АО — там «квадрат» в домах бизнес-класса стоит 408,1 тысячи рублей (плюс 33,9 процента за год). Тройку лидеров замыкает Юго-Западный АО с 414,4 тысячи рублей за «квадрат» (плюс 9,7 процента за год).

В топ-пять также вошли Северо-Восточный (421,9 тысячи рублей за «квадрат», плюс 10 процентов) и Северный (428,3 тысячи рублей за «квадрат», плюс 19,1 процента) округа. В целом в Старой Москве средняя цена квадратного метра в жилье бизнес-класса увеличилась на 14,3 процента, до 438,2 тысячи рублей.

Ранее аналитики агентства «Миэль» назвали округа Москвы, где сильнее всего подешевела аренда квартир. Лидером рейтинга стал Центральный АО — там ежемесячная плата за однокомнатную квартиру сократилась в среднем на 10 процентов, до 58,3 тысячи рублей в месяц. Второе место занимает Северный АО — там арендное жилье подешевело на 6 процентов, до 41,2 тысячи рублей в месяц. На третьей строчке оказался Юго-Восточный АО со снижением стоимости на 5 процентов, до 36,8 тысячи рублей в месяц.