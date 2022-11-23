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09:00, 23 ноября 2022Среда обитания

Названы округа Москвы с сильно подешевевшей арендой квартир

«Миэль»: аренда квартир сильнее всего подешевела в Центральном АО Москвы
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В октябре 2022 года сильнее всего аренда квартир подешевела в Центральном административном округе (АО) Москвы. Локации столицы, где снизились цены на съемное жилье, назвали аналитики агентства недвижимости «Миэль» в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, ставки найма в Центральном АО снизились на 10 процентов по сравнению с сентябрем — однокомнатную квартиру в этом округе можно снять в среднем за 58,3 тысячи рублей в месяц.

Второе место занимает Северный АО — там арендное жилье подешевело на 6 процентов, до 41,2 тысячи рублей в месяц. На третьей строчке оказался Юго-Восточный АО со снижением стоимости на 5 процентов, до 36,8 тысячи рублей в месяц. Меньше всего, как отмечают в «Миэль», цены на аренду изменились в Северо-Восточном АО — минус 3 процента, до 38,7 тысячи рублей в месяц.

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Аналитики объясняют массовое снижение цен низким спросом в сочетании с ростом предложения. Так, интерес к съемному жилью в Москве в октябре 2022 года оказался на 40 процентов ниже, чем в тот же месяц в 2021-м. При этом предложение квартир для аренды в сентябре 2022-го выросло на 25 процентов год к году, а за месяц экспозиция дополнительно увеличилась на 17 процентов. «Количество обращений в компанию с запросом «сдать» достигло пиковых значений за весь 2022 год», — заявила управляющий директор сети недвижимости «Миэль» Мария Жукова.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» назвали районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду. Такие варианты эксперты нашли в Молжаниновском районе столицы — съемное жилье там в среднем обойдется в 35 тысяч рублей в месяц. Также в топ-5 вошли Ярославский район (СВАО), где месяц аренды стоит 37 тысяч рублей, а также Косино-Ухтомский район (ВАО), Некрасовка (ЮВАО) и Бирюлево Западное (ЮАО) — в каждом из них квартиры в среднем сдают за 38 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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