Названы районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду

«Авито Недвижимость»: самая дешевая аренда на жилье в Москве в Молжаниновском районе

В октябре 2022 года стоимость долгосрочной аренды жилья в Москве снизилась на 20 процентов. Теперь однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 40 тысяч рублей, двухкомнатную — за 60 тысяч рублей, трехкомнатную — за 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру». Аналитики платформы также составили рейтинг районов столицы с самым доступным жильем в аренду.

Данные за октябрь показывают, что самые дешевые варианты в Москве расположены в Молжаниновском районе на севере столицы. Там аренда квартиры в среднем обойдется в 35 тысяч рублей, а студию можно снять за минимальные для столицы 22 тысячи рублей. Также в топ-5 вошли Ярославский район (СВАО), где месяц аренды стоит 37 тысяч рублей, а также Косино-Ухтомский район (ВАО), Некрасовка (ЮВАО) и Бирюлево Западное (ЮАО) — в каждом из них квартиры в среднем сдают за 38 тысяч рублей.

Кроме того, аналитики платформы составили рейтинг районов, где жилье наиболее резко подешевело в октябре по сравнению с сентябрем. Так, сильнее всего цены на аренду снизились в Покровском-Стрешневе (СЗАО). Средняя ставка за месяц уменьшилась здесь на 46 процентов, до 120 тысяч рублей за месяц аренды. На второй строчке расположился Красносельский район (ЦАО). Цены на жилье там снизились на 38 процентов, до 100 тысяч рублей. Далее идет Хорошевский район (САО), где жилье подешевело в среднем на 35 процентов, до 85 тысяч рублей, Басманный район (ЦАО) — на 32 процента, до 130 тысяч рублей, район Аэропорт (САО) — на 26 процентов, до 85 тысяч рублей.

«Снижение стоимости долгосрочной аренды квартир в Москве на 20 процентов за месяц — результат увеличения объема предложения на рынке. Сейчас многие владельцы столичных квартир, в том числе временно находящиеся за рубежом, особенно заинтересованы в получении стабильного ежемесячного дохода. Чтобы квартира не простаивала, они готовы давать скидки. Поэтому для арендаторов сейчас хорошее время, чтобы улучшить жилищные условия и выгодно снять квартиру большего размера или в более престижном районе», — прокомментировал результаты исследования руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Ранее стало известно, что жители столицы бросились избавляться от недвижимости. По итогам октября число заключенных в Москве договоров купли-продажи вторичного жилья выросло на 11 процентов относительно сентября. Об этом говорится в исследовании Росреестра, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».