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08:25, 7 декабря 2022Экономика

США пригрозили санкциями за участие в золотовалютных операциях с Россией

Проект оборонного бюджета США включает санкции за участие в золотовалютных операциях с РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Согласованный проект оборонного бюджета США включает в себя призыв вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Включает акт об остановке российского золота (Stop Russian Gold Act), который вводит санкции против лиц, которые осознанно участвуют в значительных операциях с золотом с Россией», — говорится в описании документа.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России будет включать в себя запрет на трансляцию нескольких каналов и контроль над продукцией. В частности, ЕС планирует запретить вещание четырех российских медиаканала.

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Марина Совина
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