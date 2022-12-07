США пригрозили санкциями за участие в золотовалютных операциях с Россией
Проект оборонного бюджета США включает санкции за участие в золотовалютных операциях с РФСюжетСанкции против России:
Согласованный проект оборонного бюджета США включает в себя призыв вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
«Включает акт об остановке российского золота (Stop Russian Gold Act), который вводит санкции против лиц, которые осознанно участвуют в значительных операциях с золотом с Россией», — говорится в описании документа.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России будет включать в себя запрет на трансляцию нескольких каналов и контроль над продукцией. В частности, ЕС планирует запретить вещание четырех российских медиаканала.