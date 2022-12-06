Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России

В новый пакет санкций Евросоюза против России включат запрет на вещание четырех каналов

Новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России будет включать в себя запрет на трансляцию нескольких каналов и контроль над продукцией. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, ЕС планирует запретить вещание четырех российских медиаканала. Однако в материале не приводится, какие именно каналы попадают под ограничения. Также введется «контроль над экспортом продукции двойного назначения на сумму более 2,3 миллиарда евро» и запрет на сотрудничество с компаниями из России, занимающиеся исследованием рынков и маркетинга.

Помимо этого, в девятый пакет санкций планируется включить запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Согласно информации Financial Times, ЕС также хочет усилить контроль за экспортом технологий, необходимых России для производства оружия, а также запретить операции еще с тремя российскими банками и ввести ограничения против еще 180 физических лиц.

5 декабря вступил в силу один из предшествующих пакетов санкций, предполагающий запрет на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза. Параллельно с этим вступает в силу решение о запрете на перевозку и страхование российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.