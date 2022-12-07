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13:22, 8 декабря 2022Бывший СССР

Украинские гостиницы отказались размещать солдат ЧВК «Моцарт»

Глава «Моцарта» Милберн: гостиницы Украины отказались размещать солдат ЧВК из-за обстрелов

Фото: Shutterstock

Расположенные на подконтрольных Украине территориях Донбасса гостиницы отказывают в размещении солдатам американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт», действующих на стороне Киева. Об этом сообщает издание «Newsweek» со ссылкой на основателя и руководителя компании, полковника морской пехоты США в отставке Эндрю Милберна.

Отказ при заселении в гостиницах объясняют тем, что ЧВК «Моцарт» якобы является целью российской ЧВК «Вагнер». Таким образом здания отелей могут стать мишенью для обстрелов. «В настоящее время в Донбассе нет ни одной гостиницы, которая позволила бы нам у них разместиться, так как им сказали, что мы являемся целями», — приводит издание слова Милберна.

Кроме того, американский полковник заявил о «невероятно высоких потерях» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. По словам Милберна, новобранцы, которых набирают в ряды в качестве замены утраченных сил, являются весьма неподготовленными. Кроме того, они «никогда раньше не стреляли».

Также, по словам основателя ЧВК «Моцарт», организация испытывает проблемы с финансированием, что может сказаться на ее деятельности в начале следующего года.

Ранее российский полковник полиции из Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что ЧВК «Моцарт» не в силах противостоять российской ЧВК «Вагнер» и создана для поддержания морального духа ВСУ.

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Алина Хасанбекова
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