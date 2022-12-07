Два года ждущего хозяина «якутского Хатико» сняли на видео

RT опубликовал видео с псом чиновника из Якутии, два года ждущим умершего хозяина

Пса из Якутии по кличке Догор, который уже два года ждет своего хозяина, скоропостижно скончавшегося главу Оленекского района, Александра Иванова, сняли на видео. Кадры публикует RT в своей группе во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как пса, которого уже прозвали «якутским Хатико», пускают в здание администрации района, где он по привычке приходит в кабинет умершего чиновника.

Сотрудники администрации района рассказали изданию, что рады видеть питомца Иванова и привыкли к тому, что Догор приходит к ним с «проверкой». «Очень добрая собака. Все время обходит кабинеты — проверяет, все ли сотрудники на работе», — приводит RT слова работников администрации.

Ранее новая глава района, сестра покойного Иванова — Елена, вспомнила, как однажды собака увидела фотографию хозяина на столе, а потом долго сидела и грустила, глядя на снимок.