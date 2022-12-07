В Новой Зеландии предложили пожить в доме хоббитов из «Властелина колец»

На Airbnb появилось предложение пожить в доме хоббита из «Властелина колец» за 6 долларов

В Новой Зеландии у всех желающих появилась возможность пожить в деревне Хоббитон в доме хоббитов, где снимали сцены из фильма «Властелин колец». Соответствующее объявление опубликовали на сайте сервиса бронирования жилья Airbnb.

Владельцы объекта впервые предложили поклонникам знаменитой серии книг и фильмов на пару дней остановиться в локации, где проходили съемки. При этом стоимость проживания за ночь составит лишь шесть долларов — около 377 рублей.

Хоббитон расположен в регионе Уаикато. В необычном доме есть две спальни, ванная комната, кухня, гостиная с камином, а также небольшая крытая веранда.

Бронирование будет доступно с 13 декабря, при этом остановиться в необычном месте можно будет только на две ночи в марте 2023 года. Такой шанс выпадет троим людям, которые успеют забронировать дом хоббитов, рассчитанный на четырех гостей. В стоимость проживания будет входить праздничный ужин в гостинице «Зеленый дракон», а также экскурсия по местам съемок фильмов. «Мы приглашаем вас прийти и присоединиться к волшебству, чтобы получить такую возможность, которая выпадает раз в жизни», — заявил владелец знаменитого поместья.

В сентябре в Новой Зеландии решили продать поместье, в котором снимали сцены из фильмов серии «Властелин колец». Объект, расположенный в Веллингтоне, выставили на продажу за 5,2 миллиона долларов.