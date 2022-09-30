В Новой Зеландии решили продать поместье из «Властелина колец»

В Новой Зеландии на продажу выставили поместье, где снимали сцены из «Властелина колец»

В столице Новой Зеландии решили продать поместье, в котором снимали сцены из фильмов серии «Властелин колец». Об этом сообщает Dirt.

Поместье под названием Fernside, расположенное в Веллингтоне, выставили на продажу за 5,2 миллиона долларов (около 318,8 миллиона рублей). Здание 1924 года постройки имеет богатую историю — в середине XX века оно несколько лет служило домом для посла США и его семьи, в нем проводились правительственные приемы. В 2007 году его приобрели нынешние владельцы, которые отреставрировали поместье. Достигнув пожилого возраста, они приняли решение переехать в дом, который проще содержать.

В доме есть восемь спален и шесть ванных комнат, гостиная, столовая, библиотека, кладовая и винный погреб. Среди других особенностей объекта риелторы выделяют лепнину на стенах, а также наличие нескольких каминов, лифта и «оригинальных колокольчиков для прислуги». Площадь особняка составляет 891,8 квадратных метра.

На участке находится знаменитое озеро, где снимали сцены из фильмов «Властелин колец: Братство Кольца» 2001 года и «Властелин колец: Две крепости» 2002 года. Оно впервые появляется на экране, когда леди Галадриэль подъезжает к Фродо и его друзьям на лодке в форме лебедя, чтобы одарить их магическими предметами, которые помогут им в их путешествии. Во второй части на озере разворачивается сцена, в которой рассказывается история о том, как будущий Голлум со своим родственником находят кольцо Всевластия.

Кроме того, на территории в 4,8 гектара есть двухэтажный гостевой дом с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, кухней, прачечной и гостиной. Для стоянки предусмотрен гараж, где можно припарковать три автомобиля. На досуге новый хозяин сможет прогуляться по различным садам, где растут розы, нарциссы, колокольчики, а также фруктовые деревья и дубы, ивы, тополя, кедры, заглянуть во внутренний двор с фонтаном или отдохнуть на лужайке.

В сентябре в США предложили пожить в доме, интерьер которого повторяет жилье трех сестер-ведьм из фильма «Фокус-покус». В коттедже можно будет провести одну ночь 20 октября, стоимость аренды составляет 31 доллар.