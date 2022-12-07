Театр «Ла Скала» облили краской в знак протеста

Активисты Last Generation в знак протеста облили краской вход в театр «Ла Скала» в Милане

Участники экологического движения Last Generation («Последнее поколение») в знак протеста облили краской вход в знаменитый оперный театр «Ла Скала» в Милане. Об этом сообщает телеканал France24.

Активисты облили здание утром в среду, 7 декабря. На входе появились подтеки розового и синего цветов. Таким образом протестующие хотели обратить внимание властей на проблему изменения климата. «Мы решили запачкать "Ла Скала" краской, чтобы попросить политиков, которые придут сегодня вечером на спектакль, вытащить наконец свои головы из песка и вмешаться в спасение человечества», — завили участники движения.

Вскоре на место прибыли полицейские, которые задержали протестующих. Пятна краски со здания театра смыли уборщики. На данный момент неизвестно, какое наказание грозит активистам.

В октябре активисты британской организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») в знак протеста облили оранжевой краской лондонские автосалоны брендов Bentley, Bugatti и Ferrari. Таким образом они выразили недовольство одобрением нефтегазовых проектов в стране.