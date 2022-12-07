Работающих в Латвии украинцев обяжут учить латышский язык
Работающих в Латвии украинцев обяжут учить латышский язык с 1 января 2024 года. Такое решение приняла Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, передает Delfi.
Граждане Украины, вступившие в правовые трудовые отношения, с начала 2024 года должны будут посещать курсы по изучению латышского.
Отмечается, что решение вызвало вопросы у представителей общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помогать беженцам»). Они указали на то, что такая обязанность в стране не возлагается ни на одну группу общества.
Депутат от партии «Новое единство» Угис Ротбергс призвал не превращать «государственный язык в пустышку» и отметил, что украинцы, когда боевые действия в их стране закончатся, юридически уже не будут беженцами.
Ранее в языковом департаменте Эстонии пожаловались на то, что из-за украинских беженцев в стране начали больше говорить на русском. Глава департамента Ильмар Томуск подчеркнул, что им будет дан год на то, чтобы изучить эстонский.