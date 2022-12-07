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16:05, 7 декабря 2022Бывший СССР

Работающих в Латвии украинцев обяжут учить латышский язык

Сейм Латвии обязал работающих в стране украинцев учить латышский язык с 1 января 2024 года

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Работающих в Латвии украинцев обяжут учить латышский язык с 1 января 2024 года. Такое решение приняла Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, передает Delfi.

Граждане Украины, вступившие в правовые трудовые отношения, с начала 2024 года должны будут посещать курсы по изучению латышского.

Отмечается, что решение вызвало вопросы у представителей общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помогать беженцам»). Они указали на то, что такая обязанность в стране не возлагается ни на одну группу общества.

Депутат от партии «Новое единство» Угис Ротбергс призвал не превращать «государственный язык в пустышку» и отметил, что украинцы, когда боевые действия в их стране закончатся, юридически уже не будут беженцами.

Ранее в языковом департаменте Эстонии пожаловались на то, что из-за украинских беженцев в стране начали больше говорить на русском. Глава департамента Ильмар Томуск подчеркнул, что им будет дан год на то, чтобы изучить эстонский.

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Алевтина Запольская
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