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14:02, 7 декабря 2022Бывший СССР

Лавров назвал условие обсуждения Россией урегулирования украинского конфликта

Лавров: Россия будет обсуждать разрешение кризиса на Украине при конкретных предложениях

Фото: Pavel Klimov / Reuters

Российская сторона приступит к обсуждению урегулирования украинского кризиса только если увидит конкретное предложение. Такое условие назвал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях», передает корреспондент «Ленты.ру».

«[Президент Франции Эмманюэль] Макрон сподвигает к тому, чтобы какие-то переговоры начинались время от времени, потом, когда его спрашивают, зачем, он говорит: "Я не сразу имею в виду, а потом". (…) Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что коллективный Запад во главе с США пытается удержать лидирующие позиции в мире, однако постепенно теряет их, поэтому многоплярность все равно утвердится. По его словам, цели мирового сообщества в борьбе с Западом — это как раз разрушение такой гегемонии. В этой связи Лавров рассказал о том, что страны Запада якобы пытаются замедлить процесс формирования многополярного мира и «максимально продлить свое привилегированное существование».

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Виктория Кондратьева
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