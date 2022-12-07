В России стали выдавать меньше ипотеки

Frank RG: в ноябре выдача ипотеки в России снизилась на 6,8 процента

В ноябре 2022 года объем выдачи ипотеки в России снизился на 6,8 процента. О том, что в стране стали выдавать меньше кредитов на жилье, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства Frank RG.

В сравнении с ноябрем 2021 года объем выдачи сократился до 480,7 миллиарда рублей. Однако относительно октября 2022 года показатель повысился на 6,4 процента. Средний размер кредита вырос на 4,3 процента — до 3,4 миллиона рублей.

В агентстве подсчитали, что за 11 месяцев 2022 года в общей сложности объем выдачи достиг 4,15 триллиона рублей. К концу года ожидается, что показатель вырастет до 4,7 триллиона рублей. «Декабрь должен стать рекордным месяцем по объему выдач в 2022 году, несмотря на продолжающийся рост ставок предложения на ипотечные продукты», — заявили аналитики.

Ранее в Центробанке пришли к выводу, что в октябре 2022 года в России уменьшился объем выдачи ипотечных кредитов — за месяц показатель снизился на 6,7 процента. В указанный период банки оформили 127,3 тысячи кредитов на жилье.