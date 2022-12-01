В России стали меньше выдавать ипотеку

Объем выдачи ипотеки в России снизился на 6,7 процента

В октябре 2022 года в России уменьшился объем выдачи ипотечных кредитов — за месяц показатель снизился на 6,7 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Центробанка.

Банки оформили в октябре 127,3 тысячи кредитов на жилье. Объем выдачи снизился впервые за пять месяцев. Сумма выданных ипотек достигла 448,3 миллиарда рублей — на 13,4 процента меньше, чем в сентябре, когда показатель находился на уровне 518,1 миллиарда рублей.

Что касается суммы выданных кредитов в регионах, то лидером стала Москва с показателем в 50,2 миллиарда рублей. Вторую строчку заняла Московская область, где оформили ипотеку на общую сумму в 32,4 миллиарда рублей. Топ-3 списка замкнул Санкт-Петербург — сумму оценили в 22,7 миллиарда рублей. Ниже расположились Тюменская область и Краснодарский край, где выдали ипотеку на 21,9 миллиарда и 19,8 миллиарда рублей соответственно.

Ранее Центробанк зафиксировал, что в сентябре 2022 года россияне бросились брать ипотеку — выдача кредитов на жилье в стране выросла на 12 процентов по сравнению с августом. В указанный месяц банки оформили 136,5 тысячи ипотечных займов.