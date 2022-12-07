Туристам раскрыли способы избежать потери багажа и документов в аэропорту

Эксперт по путешествиям посоветовала покупать яркие багажные бирки для всех вещей

Эксперт по путешествиям и генеральный директор компании по присмотру за домами людей по всему миру Housesitmatch.com Ламия Уокер (Lamia Walker) раскрыла несколько способов, как туристы могут избежать потери личных вещей в аэропорту. Об этом она рассказала Express.

По словам Уокер, она всегда покупает яркие багажные бирки для всех вещей, которые она берет с собой в поездку: даже сумки для ноутбука или дамского клатча. Эксперт призналась, что начала следить за маркировкой своего багажа после того, как однажды другая пассажирка случайно забрала ее чемоданчик — сумки были абсолютно идентичны, а ошибка выяснилась только после обнаружения чужих вещей внутри.

Еще один совет — класть все проездные и личные документы в прозрачный пакет. «Было ли у вас когда-нибудь такое чувство, когда вы уходите от стойки паспортного контроля, что, возможно, вы забыли забрать какие-то свои документы? Взглянув на прозрачную папку вы с первого взгляда поймете, ошибаетесь или нет», — объяснила Уокер.

Ранее в декабре стюардесса раскрыла бесплатный способ провезти больше багажа в самолете. Так, бортпроводница порекомендовала пассажирам надевать на себя несколько слоев одежды в самолет, чтобы сэкономить на доплатах за сверхнормативный багаж.