В сети перечислили недостатки родиться мужчиной

На Reddit назвали среди недостатков родиться мужчиной пьяные драки и трудности с туалетом

Пользователи форума Reddit назвали среди недостатков родиться мужчиной трудности с использованием туалета и пьяные драки. Претензии к собственному полу они перечислили в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Много реакций получило сообщение о воинской обязанности мужчин.

Мужчин любят приглашать повоевать Hoppy_Croaklightly пользователь Reddit

Ряд мужчин не постеснялись признаться в проблеме деликатного характера: когда они пользуются туалетом сидя, их половые органы могут касаться внутренней стенки унитаза.

Иногда мой пенис касается унитаза. Это отвратительно Fecktard69 пользователь Reddit

Некоторые комментаторы сетуют на то, что их постоянно преследуют предложения подраться.

Всегда какой-нибудь пьяный норовит подраться, обычно в баре. Жена мне не верит, а вот друзья-мужчины — да bagging-screws пользователь Reddit

Важная тема, поднятая подписчиками этого раздела, — тот факт, что к мужчинам меньше прислушиваются, когда они жалуются на сексуальное или домашнее насилие.

Если вы жертва домашнего насилия, вас не воспринимают всерьез. Домашнее насилие, направленное против мужчин, кажется всем не таким страшным, как направленное против женщин SuvenPan пользователь Reddit

Ранее колумнист Эми Никелл призналась, что накануне свадьбы расспросила бывших мужчин о своих ошибках, чтобы не повторить их в браке. Первый мужчина, с которым Никелл встречалась в юности, рассказал, что бросил ее из-за нелепых попыток завоевать его внимание.