Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:31, 7 декабря 2022Забота о себе

В сети перечислили недостатки родиться мужчиной

На Reddit назвали среди недостатков родиться мужчиной пьяные драки и трудности с туалетом

Фото: Lachlan Dempsey / Unsplash

Пользователи форума Reddit назвали среди недостатков родиться мужчиной трудности с использованием туалета и пьяные драки. Претензии к собственному полу они перечислили в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Много реакций получило сообщение о воинской обязанности мужчин.

Мужчин любят приглашать повоевать

Hoppy_Croaklightlyпользователь Reddit

Ряд мужчин не постеснялись признаться в проблеме деликатного характера: когда они пользуются туалетом сидя, их половые органы могут касаться внутренней стенки унитаза.

Иногда мой пенис касается унитаза. Это отвратительно

Fecktard69пользователь Reddit
Материалы по теме:
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Наш мозг ведет себя странно» Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
«Наш мозг ведет себя странно»Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
13 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Некоторые комментаторы сетуют на то, что их постоянно преследуют предложения подраться.

Всегда какой-нибудь пьяный норовит подраться, обычно в баре. Жена мне не верит, а вот друзья-мужчины — да

bagging-screwsпользователь Reddit

Важная тема, поднятая подписчиками этого раздела, — тот факт, что к мужчинам меньше прислушиваются, когда они жалуются на сексуальное или домашнее насилие.

Если вы жертва домашнего насилия, вас не воспринимают всерьез. Домашнее насилие, направленное против мужчин, кажется всем не таким страшным, как направленное против женщин

SuvenPanпользователь Reddit

Ранее колумнист Эми Никелл призналась, что накануне свадьбы расспросила бывших мужчин о своих ошибках, чтобы не повторить их в браке. Первый мужчина, с которым Никелл встречалась в юности, рассказал, что бросил ее из-за нелепых попыток завоевать его внимание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В России разработали три варианта ответа на потолок цен на нефть
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой
В сети перечислили недостатки родиться мужчиной
Китай ослабил коронавирусные ограничения на фоне массовых протестов
В Одесской области начали переход от экстренных отключений света к аварийным
Россиянин жестоко избил подростка из-за стука в дверь и попал на видео
Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать победу в матче НХЛ
Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ
Стали известны правила поведения в рюмочных Москвы
Россиянам напомнили способ получить налоговый вычет за ремонт квартиры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.