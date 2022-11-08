Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:59, 8 ноября 2022Забота о себе

Женщина расспросила бывших о своих недостатках и получила неожиданные ответы

Накануне свадьбы женщина расспросила бывших мужчин о своих ошибках, чтобы не повторить их

Фото: unsplash

Колумнист Эми Никелл призналась, что накануне свадьбы расспросила бывших мужчин о своих ошибках, чтобы не повторить их в браке. Получив неожиданные ответы, она поделилась своим опытом с читателями The Sun.

Никелл призналась, что ее жизнь была полна неудачных романов до тех пор, пока в 2021 году она не встретила настоящую любовь — 42-летнего музыканта Джонатана. И для того, чтобы сохранить будущий брак, она решила узнать о причинах краха бывших отношений. Женщина написала пятерым мужчинам, в которых когда-то была влюблена, и спросила о своих недостатках и промахах в общении с избранниками.

Первый мужчина, с которым Никелл встречалась в юности, рассказал, что бросил ее из-за нелепых попыток завоевать его внимание. Он отметил, что ее юношеское стремление вызвать ревность побудило его одномоментно разорвать отношения. А обратить на себя внимание девушка попыталась, пригласив на вечеринку знакомого парня.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Второй ее серьезный роман случился в студенческие годы. Никелл два года была в отношениях, но потом бросила мужчину, потому что ей казалось, что с ним она не сможет получить всего, чего хочет. «Моей ошибкой было думать, что где-то трава зеленее, — призналась она. — И все эти годы меня мучила совесть за то, как я обошлась с ним».

Дальше у Никелл было несколько незначительных интрижек, одна из которых привела к незапланированной беременности. Но отец ее сына не пожелал воспитывать ребенка и бросил их, поэтому колумнистка растила ребенка как мать-одиночка.

Когда мой сын был младенцем, я стала встречаться с участником популярного музыкального шоу. Но отношения продлились всего пару месяцев. И когда я связалась с ним в соцсетях, он заявил, что вообще слабо меня помнит. Это сильно расстроило, ведь обидно слышать такое

Эми Никеллколумнист

Следующего мужчину она оставила из-за того, что тот, по ее мнению, был недостаточно богат. А однажды он попросил, чтобы Никелл взяла свои расходы за общий отпуск на себя. «Паре лучше иметь три счета: каждому свой и один общий», — сделала она вывод.

Но самое большое разочарование ждало ее во время беседы с барменом, роман с которым закончился пять лет назад. Он заявил, что никогда не мог смириться с тем, что у его девушки есть ребенок.

Ошарашенная Никелл поинтересовалась у жениха о его отношении к своему семилетнему сыну. Мужчина откровенно признался, что сделал вазэктомию, потому что никогда не хотел детей. Но теперь, после знакомства с Эми полюбил и ее сына.

Ранее в сети свою историю рассказала девушка, которую парень упрекнул якобы за лишний вес. И тогда она получила советы, как нужно поступить с обидчиком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Салливан сообщил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации
Трамп заявил о наступлении коммунизма в США
Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе
Женщина расспросила бывших о своих недостатках и получила неожиданные ответы
Онкобольного посадили в тюрьму вместо брата-близнеца
Евросоюз представит более закономерный механизм финансовой помощи Украине
В США рассказали о «неудержимом» самолете Hawkeye
Представитель испанской компании продал чужого ребенка в российском регионе
Стало известно о «беспрецедентных скидках» на один тип жилья в Москве
Названа запрещенная для публикации в мессенджерах информация
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.