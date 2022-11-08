Женщина расспросила бывших о своих недостатках и получила неожиданные ответы

Накануне свадьбы женщина расспросила бывших мужчин о своих ошибках, чтобы не повторить их

Колумнист Эми Никелл призналась, что накануне свадьбы расспросила бывших мужчин о своих ошибках, чтобы не повторить их в браке. Получив неожиданные ответы, она поделилась своим опытом с читателями The Sun.

Никелл призналась, что ее жизнь была полна неудачных романов до тех пор, пока в 2021 году она не встретила настоящую любовь — 42-летнего музыканта Джонатана. И для того, чтобы сохранить будущий брак, она решила узнать о причинах краха бывших отношений. Женщина написала пятерым мужчинам, в которых когда-то была влюблена, и спросила о своих недостатках и промахах в общении с избранниками.

Первый мужчина, с которым Никелл встречалась в юности, рассказал, что бросил ее из-за нелепых попыток завоевать его внимание. Он отметил, что ее юношеское стремление вызвать ревность побудило его одномоментно разорвать отношения. А обратить на себя внимание девушка попыталась, пригласив на вечеринку знакомого парня.

Второй ее серьезный роман случился в студенческие годы. Никелл два года была в отношениях, но потом бросила мужчину, потому что ей казалось, что с ним она не сможет получить всего, чего хочет. «Моей ошибкой было думать, что где-то трава зеленее, — призналась она. — И все эти годы меня мучила совесть за то, как я обошлась с ним».

Дальше у Никелл было несколько незначительных интрижек, одна из которых привела к незапланированной беременности. Но отец ее сына не пожелал воспитывать ребенка и бросил их, поэтому колумнистка растила ребенка как мать-одиночка.

Когда мой сын был младенцем, я стала встречаться с участником популярного музыкального шоу. Но отношения продлились всего пару месяцев. И когда я связалась с ним в соцсетях, он заявил, что вообще слабо меня помнит. Это сильно расстроило, ведь обидно слышать такое Эми Никелл колумнист

Следующего мужчину она оставила из-за того, что тот, по ее мнению, был недостаточно богат. А однажды он попросил, чтобы Никелл взяла свои расходы за общий отпуск на себя. «Паре лучше иметь три счета: каждому свой и один общий», — сделала она вывод.

Но самое большое разочарование ждало ее во время беседы с барменом, роман с которым закончился пять лет назад. Он заявил, что никогда не мог смириться с тем, что у его девушки есть ребенок.

Ошарашенная Никелл поинтересовалась у жениха о его отношении к своему семилетнему сыну. Мужчина откровенно признался, что сделал вазэктомию, потому что никогда не хотел детей. Но теперь, после знакомства с Эми полюбил и ее сына.

Ранее в сети свою историю рассказала девушка, которую парень упрекнул якобы за лишний вес. И тогда она получила советы, как нужно поступить с обидчиком.