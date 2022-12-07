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19:55, 7 декабря 2022Культура

Опубликован предварительный топ лучших фильмов года

Сайт Metacritic опубликовал предварительный топ лучших фильмов 2022 года

Кадр: фильм «Солнце моё»

Агрегатор оценок Metacritic опубликовал предварительный рейтинг лучших фильмов 2022 года.

Лидером списка оказалась картина «Солнце мое». На втором месте разместилась лента «Тар», на третьем — «Нет». Кроме того, в топ-15 главных фильмов были включены «Все везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик», «Иа», «Банши Инишерина», «Вся красота и кровопролитие», «Лакричная пицца», «Пуститься в путь», «Фабельманы», «Без медведей», «Благословление», «Мучения на островах», «Решение уйти», «Элвис» и «Варяг».

Перечень создавался на основе топ-списков, опубликованных известными сайтами и СМИ. Уточняется, что пока не обработаны рейтинги всех порталов и изданий, поэтому в будущем в списке могут произойти изменения.

Ранее портал опубликовал предварительный рейтинг лучших сериалов 2022 года. Список возглавил проект «Лучше звоните Солу».

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Марина Погосян
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