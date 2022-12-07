Опубликован предварительный топ лучших фильмов года

Сайт Metacritic опубликовал предварительный топ лучших фильмов 2022 года

Агрегатор оценок Metacritic опубликовал предварительный рейтинг лучших фильмов 2022 года.

Лидером списка оказалась картина «Солнце мое». На втором месте разместилась лента «Тар», на третьем — «Нет». Кроме того, в топ-15 главных фильмов были включены «Все везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик», «Иа», «Банши Инишерина», «Вся красота и кровопролитие», «Лакричная пицца», «Пуститься в путь», «Фабельманы», «Без медведей», «Благословление», «Мучения на островах», «Решение уйти», «Элвис» и «Варяг».

Перечень создавался на основе топ-списков, опубликованных известными сайтами и СМИ. Уточняется, что пока не обработаны рейтинги всех порталов и изданий, поэтому в будущем в списке могут произойти изменения.

Ранее портал опубликовал предварительный рейтинг лучших сериалов 2022 года. Список возглавил проект «Лучше звоните Солу».