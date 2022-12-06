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20:39, 6 декабря 2022Культура

Опубликован предварительный рейтинг лучших сериалов года

«Лучше звоните Солу» возглавил предварительный рейтинг лучших сериалов года

Кадр: сериал «Лучше звоните Солу»

Агрегатор оценок Metacritic опубликовал предварительный рейтинг лучших сериалов 2022 года.

Список возглавил проект «Лучше звоните Солу». Вторую строчку заняло шоу «Разделение», а третье — «Медведь». В первую десятку также вошли «Андор», «Репетиция», «Псы резервации», «Барри», «Заговор сестер Гарви», «Патинко» и «Будет больно».

На 11-16 строчках оказались «Начальная школа "Эбботт"», «Дом Дракона», «Кто-то где-то», «Трепет сердца», «Атланта» и «Все к лучшему».

Уточняется, что перечень создавался на основе топ-списков, опубликованных известными сайтами и СМИ. Metacritic еще не обработал рейтинги всех порталов и изданий, поэтому в будущем в рейтинге могут произойти изменения.

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Марина Погосян
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