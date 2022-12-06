Опубликован предварительный рейтинг лучших сериалов года

«Лучше звоните Солу» возглавил предварительный рейтинг лучших сериалов года

Агрегатор оценок Metacritic опубликовал предварительный рейтинг лучших сериалов 2022 года.

Список возглавил проект «Лучше звоните Солу». Вторую строчку заняло шоу «Разделение», а третье — «Медведь». В первую десятку также вошли «Андор», «Репетиция», «Псы резервации», «Барри», «Заговор сестер Гарви», «Патинко» и «Будет больно».

На 11-16 строчках оказались «Начальная школа "Эбботт"», «Дом Дракона», «Кто-то где-то», «Трепет сердца», «Атланта» и «Все к лучшему».

Уточняется, что перечень создавался на основе топ-списков, опубликованных известными сайтами и СМИ. Metacritic еще не обработал рейтинги всех порталов и изданий, поэтому в будущем в рейтинге могут произойти изменения.

В ноябре был опубликован список лучших российских сериалов 2022 года по версии зрителей. Топ-25 лучших шоу возглавил «Художник», который рассказывает о Москве 1944 года, где орудует банда под предводительством загадочного Художника.

