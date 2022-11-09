Сериал «Художник» возглавил топ-25 лучших российских сериалов 2022 года

Названы лучшие российские сериалы 2022 года по версии зрителей. Об этом сообщает Кино Mail.ru. Рейтинг был составлен на основе оценок пользователей сервиса.

Топ-25 лучших шоу возглавил «Художник», который рассказывает о Москве 1944 года, где орудует банда под предводительством загадочного Художника. Режиссером 15-серийного проекта выступил Тимур Алпатов.

Второе место занял сериал «Начальник разведки». В центре сюжета — Павел Фитин (его играет Сергей Марин), выросший в селе, в обычной крестьянской семье и в 31 год ставший руководителем внешней разведки органов госбезопасности СССР.

Замкнул тройку лидеров «Нулевой пациент», где речь идет о вспышке ВИЧ в конце 1980-х. Главные роли в нем сыграли Никита Ефремов, Аскар Ильясов, Елизавета Шакира, Павел Майков и Евгений Стычкин.

В первую десятку также вошли сериалы «И снова здравствуйте!», «Капельник», «Оффлайн», «Идентификация», «Почка», «Обоюдное согласие» и «Химера».