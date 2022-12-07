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13:08, 7 декабря 2022Россия

Минобороны заявило о ликвидации более 70 ракет HIMARS на комбинате в Кривом Роге

Минобороны РФ: уничтожено более 70 ракет для HIMARS и две РСЗО MLRS на комбинате

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские военные уничтожили более 70 ракет для HIMARS на украинском комбинате. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар высокоточным оружием был нанесен по складу ракетно-артиллерийского вооружения одного из цехов металлургического комбината ArcelorMittal, который находится в Кривом Роге.

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Помимо ракет для HIMARS, российские военные уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS, которые находились в цеху украинского комбината. Еще четыре такие же установки получили критические повреждения.

9 ноября Минобороны России сообщало, что российские войска уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с реактивными снарядами к HIMARS и «Ольха» в районе Днепропетровска.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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