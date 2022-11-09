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14:36, 9 ноября 2022Россия

ВС России уничтожили склад ВСУ со снарядами к HIMARS в районе Днепропетровска

В МО РФ заявили об уничтожении склада ВСУ со снарядами к HIMARS в районе Днепропетровска

Фото: Shutterstock

В районе Днепропетровска российские войска уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с реактивными снарядами к HIMARS и «Ольха». Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, также был уничтожен склад с артиллерийскими боеприпасами.

Кроме того, были перехвачены 25 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS» в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка, Новокаиры, Новая Каховка Херсонской области, а также Краснореченское и Стаханов Луганской народной республики (ЛНР), добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки предприняли попытки контратаки на южно-донецком направлении, чтобы замедлить наступление российских войск. В результате отражения попыток контрнаступления противника было уничтожено более 80 военнослужащих Украины, шесть бронированных машин, три автомобиля, а также один танк, уточнили в ведомстве.

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Сергей Истомин
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