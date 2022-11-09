Минобороны заявило о попытках контратаки ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны сообщило, что ВСУ попытались контратаковать на южно-донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки предприняли попытки контратаки на южно-донецком направлении, чтобы замедлить наступление российских войск. Об этом в среду, 9 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики (ДНР) подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В результате отражения попыток контрнаступления противника было уничтожено больше 80 военнослужащих Украины, шесть бронированных машин, три автомобиля, а также один танк.

Ранее Минобороны России опубликовало видео ударов работающих двойками штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) по позициям и технике ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).