Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 9 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о попытках контратаки ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны сообщило, что ВСУ попытались контратаковать на южно-донецком направлении

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки предприняли попытки контратаки на южно-донецком направлении, чтобы замедлить наступление российских войск. Об этом в среду, 9 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики (ДНР) подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В результате отражения попыток контрнаступления противника было уничтожено больше 80 военнослужащих Украины, шесть бронированных машин, три автомобиля, а также один танк.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

Ранее Минобороны России опубликовало видео ударов работающих двойками штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) по позициям и технике ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области подорвали три моста перед наступлением ВСУ
Каррера заявил о желании вернуться в Россию
Диетолог подсказала способ быстро похудеть без отказа от сладостей
Бритни Спирс высказалась против съемок фильма о ее жизни
В Казахстане предложили ужесточить правила получения гражданства из-за россиян
ВС России уничтожили склад ВСУ со снарядами к HIMARS в районе Днепропетровска
Минобороны заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Обнаружены четыре новых пульсара
Минобороны заявило об уничтожении пунктов управления ВСУ и иностранных наемников
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.