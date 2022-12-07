Аномально стройная модель дала отпор хейтерам после обвинений в фотошопе

Модель Брук Эстель доказала природную стройность на видео без ретуши

Модель Брук Эстель (Brook Estelle) дала отпор хейтерам в сети на критику своих фото в бикини. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам пользовательницы сети, чей блог насчитывает 42,8 тысячи подписчиков, многие люди обвиняют ее в использовании инструментов ретуши на фото в купальниках из-за аномально стройной фигуры и рельефного пресса. В качестве доказательства своей природной красоты манекенщица опубликовала снимки, на которых она запечатлена в белых шортах и телесном бюстгальтере от купальника. «Она определенно фотошопит свои фото», — подписала она размещенные кадры.

После этого девушка добавила к ним видео из своего Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в котором она переступает с ноги на ногу в той же одежде. «Нет, дорогие», — гласила надпись на размещенном кадре.

Зрители поддержали Эстель в комментариях. «Давайте я вас поснимаю, чтобы люди знали и понимали, что фото не отредактированы», «Мне все равно. Ведь она просто великолепна», — высказывались они.

В ноябре полная модель Стелла Уильям назло хейтерам показала жировые складки в облегающей одежде. По словам инфлюэнсера, она любит наряды, которые подчеркивают недостатки ее фигуры, например выпирающий живот.