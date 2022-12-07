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01:00, 7 декабря 2022Ценности

Наоми Кэмпбелл вышла в свет в полупрозрачном кружевном наряде

Супермодель Наоми Кэмпбелл посетила гала-ужин Vogue в полупрозрачном платье Valentino

Фото: John Phillips / Getty Images

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соотвествующие снимки приводит издание Daily Mail.

52-летняя знаменитость посетила гала-ужин Vogue Forces For Change в Лондоне, Англия. Для мероприятия манекенщица выбрала черное платье люксового бренда Valentino с полупрозрачной юбкой. При этом верх наряда был оформлен V-образным декольте, кружевами и перьями на бретелях. Ее образ дополнили туфли с острым носом, браслеты и колье.

Известно, что на ужине также побывали певица Рита Ора, актриса Ева Лонгория и модель Ирина Шейк.

В ноябре Наоми Кэмпбелл пришла на открытие ресторана Bacchanalia в откровенном наряде. Манекенщица появилась на публике в черном комбинезоне бренда Alexander McQueen с вырезами в области талии и V-образным декольте до пупка. На кадрах видно, что знаменитость предпочла классические туфли на высоком каблуке в тон образа, а в руках она держала черную сумку-клатч.

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Мария Винар
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Наоми Кэмпбелл вышла в свет в полупрозрачном кружевном наряде
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