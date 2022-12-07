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06:02, 7 декабря 2022Россия

Россиянин попытался задушить 13-летнего подростка в подъезде многоэтажки

Россиянин попытался задушить 13-летнего подростка в подъезде многоэтажки

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Краснодаре мужчина напал на 13-летнего подростка в подъезде многоэтажки. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал Vokryg Rossinskogoю

Инцидент произошел в жилом доме на улице Командорской, 5/1 в поселке Краснодарском. На записи видно, как двое подходят к лифтам на первом этаже, затем мужчина валит подростка на пол и пытается душить.

О случившемся в полицию заявила мать пострадавшего ребенка. Выяснилось, что на 13-летнего школьника напал его 46-летний сосед.

При этом мужчина написал встречное заявление. Полицейским он рассказал, что сделал это якобы из-за хулиганского поведения парня. По его словам, подросток с другом регулярно стучали в его входную дверь, отключали свет в квартире через электросчетчик в подъезде, а также конфликтовали с его дочерью.

В настоящее время полиция ведет расследование обстоятельств нападения. Подростку назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень причиненного вреда здоровью.

Ранее в Краснодаре мужчина разбил голову подростку. Местной жительнице не понравилось, что школьники громко слушали музыку. Она сделала им замечание, те огрызнулись и убавили звук. Женщина также пожаловалась на детей взрослому сыну, который со всей силы ударил ребенка в голову.

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Марина Совина
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