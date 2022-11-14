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15:10, 14 ноября 2022Россия

Россиянин разбил голову подростку из-за громкой музыки

В Краснодаре мужчина напал на 12-летнего мальчика и разбил ему голову из-за громкой музыки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Краснодаре мужчина напал на 12-летнего подростка и разбил ему голову из-за громкой музыки из колонки. Об этом в понедельник, 14 ноября, пишет kp.ru.

Инцидент произошел вечером 8 ноября у дверей подъезда одного из ЖК на улице Адмирала Крузенштерна. Местной жительнице не понравилось, что школьники громко слушали музыку. Она сделала им замечание, те огрызнулись и убавили звук, но конфликт на этом не закончился.

«Женщина пожаловалась, видимо, взрослому сыну. Он проводил ее и маленького ребенка до дверей, а потом развернулся и со всей силы ударил моего сына в голову», — сообщила мать пострадавшего подростка.

Она утверждает, что травма была настолько серьезной, что пришлось вызывать скорую помощь. Россиянка написала заявление в полицию.

«Согласно медсправке, ребенок получил ушибы мягких тканей. Выяснилось, что конфликту предшествовала словесная перебранка с девушкой обидчика», — рассказал официальный представитель ОВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее в ноябре стало известно, что в Сургуте водитель избил 13-летнего подростка из-за снежка, брошенного в автобус, который он вел.

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Евгения Куликова
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