В США объяснили проигрыш американского F-22 французскому Rafale

19FortyFive: французский Rafale победил американский F-22 из-за обученного пилота

Проигрыш американского истребителя пятого поколения F-22 французскому самолету четвертого поколения Rafale в учебном бою в 2009 году на Ближнем Востоке произошел, поскольку пилот последнего довел свой истребитель до предела возможностей. Так победу французского самолета над американским на страницах 19FortyFive объяснил обозреватель Ставрос Атламазоглу.

Автор напомнил, что изначально Военно-воздушные силы (ВВС) США опровергли тот факт, что передовой американский самолет был побежден французским истребителем, что вынудило Париж опубликовать ролик, на котором видно, как Rafale несколько раз сбил F-22.

«Чтобы достичь этого, пилот Rafale довел свой самолет до предела. В какой-то момент французский летчик даже достиг [перегрузки] 9G, и из видеозаписи понятно, как сильно он борется с теми экстремальными силами гравитации, при которых пилоты иногда могут потерять сознание на несколько секунд», — пишет обозреватель.

По словам автора, F-22 Raptor является более совершенным самолетом, но «пилот Rafale доказал, что хорошо обученный и умный летчик может испортить день даже самой лучшей технологии в мире».

В июле начальник штаба военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун допустил, что Запад может в скором времени предоставить Украине истребители, в частности, шведские Gripen или французские Rafale.