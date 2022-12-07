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10:00, 7 декабря 2022Силовые структуры

В МВД заявили о продолжении поиска ранившего полицейского дезертира в камуфляже

В Новошахтинске правоохранители продолжают разыскивать дезертира, ранившего полицейского

Фото: Christian Ender / Globallookpress.com

Сотрудники МВД продолжают поиск мужчины, ранившего полицейского в Новошахтинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД России по Ростовской области.

В настоящее время правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить личность фигуранта и задержать его.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело по факту ранения 27-летнего полицейского дезертиром. Дело возбуждено по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») УК РФ.

О произошедшем под Ростовом стало известно днем во вторник, 6 декабря. Тогда Baza сообщала, что мужчина с пулеметом и в балаклаве напал на правоохранителей возле Старой Соколовки, когда те искали в лесу пропавшую женщину. Ранение получил один полицейский. Из-за розыска злоумышленника в Новошахтинске перекрыли дороги, закрыли детские сады и школы, сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.

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Екатерина Власова
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